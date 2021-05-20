Кандидат в канцлеры Германии Бэрбок раскритиковала «Северный поток — 2»

Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бэрбок от «Зеленых» опять раскритиковала проект «Северный проект — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Договор очень ограничен по времени... Этот газопровод — это перестраховка для Украины... На бумаге сказано, что еще два года будет течь газ — это решающий момент, почему есть большая озабоченность у украинцев», — рассказала Бэрбок.

Кандидат в канцлеры обратила внимание, что не только Украина, но и Польша, и ряд «балтийских государств», опасаются из-за строительства магистрального газопровода от Германии до России. По ее словам, нынешние власти Германии «стоят с этим проектом совершенно против всех остальных европейцев».

До этого Бэрбок выступала против завершения строительства и введения «Северного потока — 2». Политик считает, что Европа после событий на Украине в 2014 году решила, что она должна стать менее зависима в энергетической политике. Бэрбок говорила, что строящийся трубопровод может «представлять угрозу безопасности для жителей Украины».

В рамках «Северного потока — 2» планируется построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных немцев поддержали достройку «Северного потока — 2».