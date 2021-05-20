Правительство утвердило правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, граждане смогут возместить половину стоимости оплаченных путевок, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей.

В документе указано, что воспользоваться программой смогут свыше 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы кешбэка определит Ростуризм.

Утвержденные правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха.

17 мая правительство России выделило 5 млрд рублей на программу кешбэка за путевки в детские летние лагеря.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки в детский лагерь во время оглашения послания Федеральному собранию. Впоследствии глава государства поручил правительству подготовить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей в стране.