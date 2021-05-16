Зюганов сравнил выплаты в пандемию в России и на Западе

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов счел недостаточными меры поддержки российской экономики в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью изданию «Свободная пресса».

По словам Зюганова, выделенные правительством на поддержку экономики 5 трлн рублей составляют всего 4,5% ВВП России, при этом в Соединенных Штатах на эти цели были вложены 12% ВВП страны, во Франции – 14%, в Японии и Италии — по 20%, а в Германии — 37%.

«Если говорить о людях, наши власти помогли только семьям с детьми и льготникам. Обычные граждане за ковидный год не получили ни рубля поддержки. В то время как США выдали каждому американцу по $ 1200, Япония — по $ 830, а Франция отменила все коммунальные платежи на период эпидемии», — заявил глава КПРФ.

Он также выступил за проведение комплексной программы по поддержке производства и населения «на основе бюджета развития в 33 трлн рублей».

Ранее Зюганов предложил ввести новый налог.