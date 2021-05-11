В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

Со вторника, 11 мая, в России вступает в силу закон, который позволяет назначать и предоставлять гражданам разного рода меры социальной поддержки без заявления получателя. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что для этого в регионах будут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Доступ к ней чиновники получили еще в начале 2021 года, но не могли пользоваться этими сведениями для реализации льгот и выдачи пособий. Информацию приходилось собирать вручную или просить россиян самостоятельно предоставлять документы.

Во время рассмотрения законопроекта в Государственной думе заместитель главы Минтруда Алексей Скляр уточнил, что за счет нововведения все учреждения будут получать необходимые данные в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения. В их числе – пакет социальных предложений «Единой России.