Мишустин поручил до 17 августа выплатить по 10 тыс. рублей семьям со школьниками

Правительство России до 17 августа получит доклад о выплатах по 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По информации пресс-службы правительства, до этой даты ответственным ведомствам — Минтруду, Минздраву, Минфину, Минпросвещению, Пенсионному фонду и Рособрнадзору — необходимо направить в камин доклад о предоставлении единовременной выплаты.

Кроме того, отмечается, что в перечне поручений российского правительства значится 58 пунктов. Например, до 10 июня текущего года профильные министерства представят подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет.