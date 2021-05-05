Мишустин поручил провести выплаты по 10 тыс. руб. на школьников до 17 августа
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, чье выполнение обеспечит реализацию мер, ранее озвученных президентом Владимиром Путиным. О выплатах для учащихся в школах страны в размере 10 тыс. руб. власти должны отчитаться до 17 августа, сообщается на сайте кабмина.
«Доклад о предоставлении финансовой помощи <...> ответственные ведомства должны направить в кабмин до 17 августа», — уточняется в сообщении.
Всего в данном списке 58 пунктов. Они касаются таких направлений, как помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения и других сфер.
«О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля», — следует из одного пункта поручения.
Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.
В апреле глава государства поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на школьника. Особый порядок выплат должен быть предусмотрен для школьников с инвалидностью.