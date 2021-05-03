Путин поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на школьника

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить... предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет», — говорится в сообщении.

Особый порядок выплат должен быть предусмотрен для школьников с инвалидностью. Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию.

Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения касаются правительства и других органов власти.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных документом, Путин поручил обеспечить кабмину. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 июня 2021 года, а далее предоставлять отчет один раз в квартал. Ответственным за это назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.