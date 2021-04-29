В Госдуму внесли законопроект об апартаментах

Группа сенаторов и депутатов внесла в Государственную думу законопроект о правовом статусе апартаментов, признающий их новым видом недвижимости. Об этом пишет ТАСС.

Если законопроект будет принят, россияне смогут регистрироваться в апартаментах. Документ предлагает ввести термин «многофункциональные здания», то есть те, в которых есть как жилые, так и нежилые помещения, находящиеся вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. К ним будут предъявляться отдельные требования по расположению.

Законопроект может вступить в силу 1 сентября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству определить правовой статус апартаментов до 1 августа 2021 года.

Кабмин должен внести в законодательство изменения, которые определят статус «помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан».

Правительство работает над этой задачей совместно с профильной комиссией Госсовета по направлению «строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».