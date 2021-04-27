Немецкое СМИ предупредило об «ужасном» сценарии для российской экономики

Вызванный экономическими санкциями рост инфляции и связанный с этим «разгон» цен на продовольствие в России может, по мнению немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, привести российскую экономику к «ужасному сценарию».

«Инфляция для российского руководства — ужасный сценарий, который может усилить и без того большое недовольство в стране из-за длящегося уже несколько лет застоя», — указано в материале.

Кроме того, автор материала отмечает, что президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию указал на то, что госрегулирование цен не может быть долговременной мерой. Также автор указывает на существенный рост курса доллара к рублю.

«С начала 2020 года российская валюта потеряла по отношению к доллару почти 20%, сейчас один доллар стоит 75 рублей», — указано в материале.

Главной проблемой для инвесторов автор назвал неуверенность из-за возможного введения новых санкций.

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