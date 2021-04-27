Россияне перестали бронировать путевки детские лагеря в ожидании кэшбэка

Россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря после того, как президент России Владимир Путин объявил запуск программы кэшбэка в этом сегменте. Об этом «Коммерсанту» рассказал вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, ссылаясь на обращения предприятий отрасли.

Также эту тенденцию подтвердила председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. По ее словам, родители откладывают покупку путевки, рассчитывая совершить ее с возвратом части средств, и ждут, когда появится конкретика по механизму.

Граждане, которые уже оплатили летний отдых детей, просят вернуть деньги, чтобы перебронировать путевки по более выгодному предложению. Директор турфирмы «Ника-М» Дмитрий Саржанов утверждает, что 60-70% родителей уже спланировали отдых своих детей и теперь думают, как вернуть путевки и заново приобрести их с кэшбэком.

Бизнесу будет непросто пойти навстречу покупателям, в том числе из-за отсутствия свободных средств в связи с прошлогодним простоем и затратами на подготовку к предстоящему сезону. Однако решить проблему бизнеса с возвратом денег мог бы отказ Ростуризма от присоединения детских лагерей к программе кэшбэка в пользу компенсации родителям расходов после смены.

21 апреля президент России предложил возвращать 50% гражданам от путевки в детский лагерь.