Аналитики предрекли обвал нефти до $10 за баррель

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал нефти Brent до $10 за баррель после перехода к «зеленой энергетике», сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет специалистов.

Как отмечают эксперты, если ведущие мировые экономики перейдут на «зеленые» энергоносители в стремлении достигнуть цели Парижского соглашения по климату, ранок нефти понесет значительные потери.

По мнению Wood Mackenzie, снижение спроса на нефть начнется с 2023 года, а к середине текущего века он упадет на 70%. Это приведет к снижению цены на нефть Brent до $37–42 за баррель к 2030 году, и до $10 за баррель – к 2050 году.

Особенную опасность представляет возможная электрификация транспорта и промышленности, способная вытеснить нефть из энергобаланса и практически уничтожить рынок, предупреждают аналитики.

При этом другие эксперты считают, что данный прогноз не учитывает множество факторов, и сомневаются в вероятности подобного развития событий. По их мнению, рынок не позволит произойти такому резкому перекосу, при наличии возможности добывать нефть найдутся другие способы ее применения.

Ранее экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства выяснили, что избыток нефти в хранилищах, скопившийся в пандемию коронавируса, почти исчерпан.