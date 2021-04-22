Экс-посол США в Польше дал совет по уничтожению «Северного потока — 2»

Бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид дал совет по уничтожению газопровода «Северный поток — 2», сообщает Gazeta Wyborcza.

Фрид назвал «Северный поток — 2» плохим проектом, поскольку он расколет энергетический рынок в Европе и даст возможность РФ продавать газ Германии в обход Польши и Украины. По его словам, с целью уничтожения газопровода США могли бы ввести санкции, однако в таком случае есть риск испортить отношения с Германией.

Экс-посол США добавил, что слышал о размышлениях немецкого правительства на эту тему. Фрид считает, что немцы не должны договариваться с россиянами «через голову поляков, украинцев и других народов». При этом он выразил неуверенность в том, что энергетическое влияние России в Европе можно ослабить при помощи сжиженного природного газа, дополнительной газовой и энергетической инфраструктуры.

Фрид подчеркнул, что «не Берлин, а Кремль» источник агрессии и опасности для всех. По его мнению, Польше необходимо сотрудничать с Германией.

Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос необходимость использования газопровода.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ выступает за строительство российского газопровода «Северный поток — 2» и хочет развивать торговые отношения с Россией.