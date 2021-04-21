Песков сообщил о наличии у Путина банковских вкладов

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства есть банковские вклады. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«У президента есть банковские вклады», – заявил Песков.

Ранее Кремль опубликовал декларацию доходов президента за 2020 год. В соответствии с документом, в прошлом году российский лидер заработал почти 10 млн руб. — его доход составил 9,994 млн руб., что почти на 270 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

При этом перечень имущества российского лидера в декларации не изменился. Во владении главы государства числятся квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у политика есть два автомобиля ГАЗ-М21 и одна «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все объекты, согласно документу, находятся на территории России.