Путин: задача сдерживания инфляции будет решена

Сдерживание инфляции в установленных параметрах является чрезвычайно важной задачей, которая будет решена, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«Обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции в установленных параметрах – чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет безусловно решена», – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в прошлом году в России были значительно увеличены бюджетные расходы, при этом стране удалось сохранить устойчивость государственных финансов. Президент призвал правительство и Банк России продолжать проводить ответственную финансовую политику.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.