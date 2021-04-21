Путин назначил выплату в 10 тысяч рублей на каждого школьника

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей.

«Единовременную выплату семьям школьников — по 10 000 рублей на всех школьников. Распространить меру на будущих первоклассников, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — сказал Путин.

Выплату российским семьям планируется провести в августе, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.