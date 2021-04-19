Россиян предупредили о неизбежном росте цен на жилье

Вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков заявил, что в скором будущем ожидается неминуемый рост цен на жилье из-за дефицита объектов на рынке. Об этом сообщает агентство URA.RU.

По мнению экспертов, дефицит объектов на рынке недвижимости произошел в связи с низкими ставками по ипотеке.

Однако по прогнозам аналитиков, в случае отмены льготной программы возможен дальнейший рост стоимости объектов.

«Ситуация меняется очень быстро, скорее всего, цены на недвижимость вырастут, даже если ставки по ипотеке будут невысокими. Обслуживать ее будет достаточно сложно, в силу того, что покупка квартир обойдется дороже. Удорожание связано с тем, что спрос превышает предложение, ведь ипотека стала более доступна», — подчеркнул Шлеменков.

Кроме того, президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отметила, что одной из причин роста стоимости квартир является повышение ключевой ставки.

Ранее президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев заявил, что рост цен на жилье в России может быть связан с введением эскроу-счетов и подорожанием комплектующих.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с существенным подорожанием жилья в России.