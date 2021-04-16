Мантуров за 2020 год задекларировал наибольший доход в правительстве

Доход главы Минпромторга Дениса Мантурова за 2020 год (как и годом ранее) оказался самым высоким среди других членов правительства. Об этом гласят данные о доходах, расходах и имуществе чиновников, опубликованные на сайте кабмина.

В декларации указывается, что министр за прошлый год заработал 740 413 415 рублей.

Годом ранее Мантуров, который также занял первое место по доходам, задекларировал 586,02 млн руб. Таким образом, его доход в 2020 году увеличился на 154 млн руб. В предыдущем году чиновник получил 586 млн руб.

Как рассказали в ТАСС, ссылаясь на Минпромторг, Мантуров при переходе на госслужбу продал часть активов, а другую передал в доверительное управление.

В ведомстве отметили, что министр не принимает участия в управлении этими активами. «Этот доход является пассивным», — сказали в Минпромторге.

Ранее стали известны доходы президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам 2020 года.