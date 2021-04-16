Силуанов рассказал о дефиците бюджета России в 2021 году

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России ожидается на уровне 2,4% ВВП, а в дальнейшем планируется снижение до 1%. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

«В этом году планируем дефицит чуть больше 2% ВВП - порядка 2,4% ВВП. <...> В следующие годы мы планируем снижать показатели до уровня 1%», — отметил он.

Ранее в правительстве РФ задумались о нескольких вариантах, которые помогут восстановлению экономики в стране после пандемии.

До этого финансовый кризис, вызванный кронавирусом привел к тому, что 58 из 85 российских субъектов федерации закончили прошлый год с дефицитом бюджета, следует из предварительных данных Казначейства. Самая большая брешь в бюджете в Удмуртии, Кемеровской и Тюменской областях.

По итогам 2020 года дефицит федерального бюджета достиг 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей.