В Ростуризме рассказали о продолжении продажи туров с кешбэком

В Ростуризме рассказали, что продажа туров по России с кешбэком продолжится по плану до 15 июня, поэтому все туристы получат обещанный кешбэк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к обсуждению условий программы.

«Спрос на туры с кешбэком кратно превысил ожидания, которые изначально закладывались в программу, поэтому текущих лимитов недостаточно. В правительство об этом было доложено, и все необходимые меры для продолжения программы сейчас принимаются», — подчеркнул один из источников.

По словам другого источника, 2 млрд рублей, которые были выделены на выплату кэшбека уже исчерпаны.

«Сейчас обсуждается возможность увеличения финансирования программы», — заявил он.

В Ростуризме не подтвердили и не опровергли данную информацию, однако отметили, что продажа туров продолжится.

«Граждане могут продолжать покупать туры и проживание с кешбэком без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за увеличение срока действия программы туристического кешбэка для молодежи. Также он напомнил, что кешбэк предполагает отчисления в виде 20% от суммы, потраченной на туристические услуги при внутреннем туризме. Однако выплаты не должны превышать размер в 20 тысяч рублей.

15 марта правительство выделило 2 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка, соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.