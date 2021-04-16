ЦБ РФ аннулировал лицензию у третьего банка за день

Банк России в пятницу, 16 апреля, аннулировал лицензию у трех банков. Последним стал АО «Нордеа Банк», перед этим отозвана лицензия у «Нейва» и «Интерпромбанка»,

сообщается на сайте регулятора.

Поясняется, что основанием для аннулирования лицензии у АО «Нордеа Банк» стало ходатайство, направленное в ЦБ РФ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

«По величине активов кредитная организация занимала 141 место в банковской системе Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что «Нордеа Банк» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Сам банк был в системе страхования вкладов, назначена ликвидационная комиссия.

Известно, что лишенные ранее лицензии «Нейва» и «Интерпромбанк» также были участниками системы страхования вкладов.