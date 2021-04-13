Минфин России исключает компромисс по налоговому соглашению с Нидерландами

Россия откажется от денонсации налогового соглашения с Нидерландами исключительно в том случае, если Амстердам согласится на условия Москвы, заявил замглавы российского министерства финансов Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если коллеги из Нидерландов не принимают наши условия, то мы будем денонсировать [соглашение]», — подчеркнул заместитель министра.

По его словам, Россия не согласится на компромисс, так как ряд государств уже согласились на внесение изменений в соглашения, уступки Нидерландам будут выглядеть странно в их глазах.

«Мы сказали, что наша позиция — равные условия, что для Кипра, что для Нидерландов. Коллеги не согласны на эти условия. Конечно, они делают встречные предложения, но мы не можем на них пойти», — пояснил Сазанов.

Замглавы Минфина также добавил, что решение о денонсации соглашения должно быть принято до 30 июня.

12 апреля правительство России одобрило денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.