Президент России Владимир Путин предложил увеличить зарплаты космонавтам. Об этом пишет РИА «Новости».

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова», — сказал российский лидер.

Ранее глава государства заявлял, что страна готова сотрудничать с другими государствами в космосе и развивать международное сотрудничество. Политик также призвал использовать преимущества страны в космической отрасли для укрепления обороноспособности.

Путин также подчеркнул, что в 21 веке Россия должна «достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав». Он напомнил, что космическая отрасль «связана напрямую с обороной».