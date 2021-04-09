На Украине заявили, что «Северный поток — 2» сделает страну слабее

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» может значительно ослабить страну. Об этом он написал в своей статье на The Wall Street Journal.

Он выразил мнение, что завершение строительства газопровода принесет «в полной мере предсказуемые последствия».

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию», — подчеркнул Резников.

По его словам, Украину «отсоединят от Западной Европы» с того момента, как «Северный поток — 2» начнет работать. Премьер также подчеркнул, что у Германии нет необходимости «в еще одном газопроводе», а украинская сторона при этом «может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов».

Ранее госсекретарь США рассказал о влиянии «Севпотока – 2» на отношения с Германией.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.