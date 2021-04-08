Стали известны регионы с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году

В прошлом году наибольший уровень безработицы в России зарегистрировали в Ингушетии, он составил 29,8%. Об этом следует из данных Росстата, сообщает RT.

На второй позиции с максимальным уровнем безработицы находится Чечня, там она составила 18,5%. На третьем, четвертом и пятом местах расположились Тува (18%) Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%) соответственно.

Меньше всего безработных в 2020 было в Ямало-Ненецком автономном округе, там показатель 2,4%. В Москве зафиксированы 2,6% безработных граждан, а в Петербурге — 2,9%.

За 2020 год официально зарегистрировали 4,3 млн безработных. Выяснилось, что чаще не имели постоянной занятости мужчины — 2,2 млн.

Согласно информации Росстата, уровень безработицы по всей РФ составил 5,8%.

Ранее россиянам начали по-новому выплачивать пособия по безработице.