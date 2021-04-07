Глава Банка России призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоит как можно быстрее отказаться от административного ограничения цен. Она считает, что надо рассматривать «демпфер» для сглаживания волатильности по различным товарам, сообщает ТАСС.

Своим мнением и предложением глава ЦБ поделилась в ходе форума Московской биржи.

«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — уточнила Набиуллина.

По словам главы регулятора, надо изучить демпфирующие механизмы.

«Демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать», — обратила внимание Набиуллина.

Самое главное, что новый механизм, применяемый в экономическом секторе, был прозрачен для производителей, сказала глава Банка России.

Российское правительство в конце прошлого года объявило о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в стране. В частности, было объявлено заключение соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Ранее кабмин выделил 9 млрд рублей производителям масла и сахара.