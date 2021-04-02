Глава РФПИ заявил, что все желающие россияне смогут вакцинироваться «Спутником V» до июня

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что все желающие граждане страны смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» до июня. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день идет активная реализация программы, с фокусом на россиян. Однако также происходит поставка части произведенной вакцины за рубежом на внешние рынки.

«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — отметил глава РФПИ.

Кроме того, Дмитриев добавил, что в связи с использованием двух различных уколов, препарат более эффективен к мутациям COVID-19, нежели другие вакцины.

«Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — подчеркнул он.

Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил, что доклинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции начинаются в «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».