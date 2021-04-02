Чистая прибыль Почта Банка по итогам 2020 года составила 6,4 млрд рублей

Почта Банк объявил в пятницу операционные и финансовые результаты работы за 12 месяцев 2020 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Так, чистая прибыль банка по итогам 12 месяцев 2020 года составила 6,4 млрд рублей (за 12 месяцев 2019 года – 6,8 млрд рублей), говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 2 апреля.

В свою очередь, чистый процентный доход за 12 месяцев 2020 года вырос на 11% до 44,5 млрд рублей, а чистый комиссионный доход увеличился на 4% и составил 32,3 млрд рублей.

На этом фоне операционные расходы банка за 12 месяцев 2020 года составили 38,8 млрд рублей, сократившись на 1,5 млрд рублей (или на 4%) по сравнению с 2019 годом. Активы за 2020 год увеличились до 474 млрд рублей (472 млрд рублей по состоянию на 1 января 2020 года).

Банк сообщил, что его кредитный портфель (до вычета резервов) за 12 месяцев 2020 года увеличился на 9% и составил 450 млрд рублей (411 млрд рублей по состоянию на 1 января 2020 года). Тем временем портфель кредитов наличными вырос на 10% и составил 379 млрд рублей (на 1 января 2020 года – 344 млрд рублей), портфель POS-кредитов прирос на 2% до 47 млрд рублей (46 млрд рублей на 1 января 2020 года), а портфель кредитных карт - на 10% до 23 млрд рублей (21 млрд рублей на 1 января 2020 года).

Кроме того, объем продаж кредитных продуктов за 12 месяцев 2020 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 277 млрд рублей как следствие общего снижения потребительской активности клиентов в связи с пандемией.

При этом объем продаж кредитов наличными сократился на 19% и составил 198 млрд рублей, а объем продаж POS-кредитов при этом увеличился на 3% до 66 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прошлый год выдался крайне непростым из-за пандемии и связанных с ней ограничений, но даже несмотря на все негативные факторы, Почта Банк продемонстрировал отличные результаты: прибыль сохранилась на уровне предыдущего года, выросли кредитный портфель и процентные доходы, констатировала член правления, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.

По ее словам, это стало возможным благодаря последовательным усилиям по наращиванию клиентской базы, фокусу на онлайн-продажах, запуску новых программ и услуг, отвечающих новым реалиям и ожиданиям клиентов.

«Также в прошлом году мы планомерно снижали расходы и стоимость фондирования, что тоже дало свои результаты. Кроме того, вопреки всем ограничениям и сложностям, именно в 2020 году банк вышел на первое место в сегменте POS-кредитов (по данным Frank RG), мы стабильно удерживаем наши позиции и в остальных сегментах банковской розницы», - отметила Строкун.