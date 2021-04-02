США и Китаю предрекли новую экономическую войну

Управляющий директор Bank of America по исследованиям Хаим Исраэль заявил, что США и Китай ждет новая экономическая война. Об этом он заявил в эфире CNBC.

По его словам, после торговой и технологической войны придет «климатическая война». Свое мнение он объяснил тем, что в ближайшее десятилетие тема изменения климата станет доминирующей в экономическом и политическом поле.

«Дело не только в спасении планеты. Мы считаем, что климатические стратегии предлагают путь к глобальному превосходству, поскольку здесь на карту поставлено гораздо больше»,, — добавил Исраэль.

Эксперт также уточнил, что большую роль будет играть и лидерство в производстве электромобилей, которое даст огромное преимущество в будущем.

Ранее США назвали Китай «ведущим мировым правонарушителем» за подход к экономике.