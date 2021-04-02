Польша отвергла обвинения в провокационной деятельности в водах Балтики возле Nord Stream

Вооруженные силы Польши отвергли обвинения оператора проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», компании Nord Stream о провокационной деятельности в водах Балтийского моря. Соответствующее заявление было размещено в Twitter оперативного командование ВМС Польши.

В заявлении отмечается, что самолеты M-28B Bryza проводят регулярные патрульно-разведывательные полеты в данном регионе.

«Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом», — говорится в публикации.

Ранее компания указала на повышенную активность кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода. Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин подчеркнул, что это может привести к аварийному повреждению трубопровода.