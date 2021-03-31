Die Welt: Путин превращает самый большой банк России в техногиганта

В конкурентной борьбе с российским Сбером американским интернет-гигантам придется непросто, пишет в среду немецкая газета Die Welt в статье под заголовком »Путин превращает самый большой банк России в техногиганта».

Издание напоминает о том, что услугами Сбербанка сейчас пользуются более 70% населения России, в нем работают 285 тыс. сотрудников.

Значение же этого института с годами скорее продолжает нарастать, ведь теперь это не просто банк, а техноконцерн с огромным портфолио, какое на Западе трудно сразу себе и вообразить.

Из нового логотипа исчезло слово «банк», остался таким образом лишь «Сбер». «Целостной экосистемой услуг» назвал его потомок семьи русских немцев Герман Греф, возглавляющий компанию.

Собственно, кажется поначалу даже странным, что интернет-экономику хочет возглавить огромный банк. «Но в России это не удивляет никого, ведь с тех пор у власти находится Владимир Путин», — констатирует автор публикации.

Сам же Греф, покинувший в свое время либеральное крыло российского правительства, объясняет экспансию в области за пределами классического банка необходимостью выживания в условиях постоянно снижающейся маржи.

Издание припоминает Грефу слова о том, что он заставит «танцевать этого слона». И теперь Сбер из анахроничного учреждения «превратился в современное, сервис-ориентированное предприятие», свидетельствует газета.

Die Welt также приводит характеристику, которую UBS дал Сберу в одном из своих анализов в 2020 году: «Мы думаем, что Сбербанк — один из флагманов в создании российской экосистемы».