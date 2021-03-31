Всемирный банк перечислил страны с самой большой задолженностью перед Россией

Всемирный банк опубликовал информацию о задолженности развивающихся стран перед Россией и другими государствами. Данные по состоянию на конец 2019 года опубликованы на сайте «The World Bank».

Статистика показала, что в 2019 году Россия занимала пятое место среди крупнейших стран-кредиторов развивающихся государств.

Согласно отчету организации, примерно 30 развивающихся стран имели задолженность перед Россией почти $22,9 млрд по двусторонним займам. Самым крупным государственным должником была Белоруссия, сумма долга которой — $8,1 млрд. Несмотря на это, в конце 2020 года между Москвой и Минском было подписано соглашение о предоставлении Белоруссии еще $1 млрд.

Кроме того, более $1 млрд Москве задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Страны Африки, среди которых Сомали, Мозамбик и Эфиопия, в общей сложности имели долг перед Россией $973 млн.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что РФ профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны.