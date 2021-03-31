Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики РФ

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9%. Об этом сказано в отчете организации «Data, Digitalization, and Governance».

Аналитики организации ожидают, что ВВП России в 2021-м и 2022-м годах увеличится на 2,9 и 3,2% соответственно. Этот прогноз лучше, чем тот, который там сделали в декабре. Тогда банк прогнозировал рост экономики РФ на 2,6 и 3%.

Как разъяснили авторы доклада, другой прогноз дан в связи с сокращением ВВП в прошлом году, а также быстрым ослаблением ограничений, введенных из-за коронавируса.

Всемирный банк также отмечает, что прогноз все еще подвержен значительной неопределенности и рискам снижения. Кроме того, восстановление экономики связано с эффективностью вакцин и риском новых санкций, заявили эксперты ВБ.

Организация исходит из того, что в России не случится третьей волны COVID-19. В Всемирном банке ожидают, что доверие потребителей и бизнеса в стране улучшится. Это откроет путь к постепенному восстановлению экономики государства, отмечается в документе.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития РФ, рост российской экономики в 2021 год составит 3,3%, а в 2022 году — 3,4%.

При этом Центробанк РФ прогнозирует восстановительный рост экономики страны в текущем году на уровне 3-4%. В ЦБ ожидают, что ВВП РФ в 2022-2023 годах вырастет на 2,5-3,5% и на 2-3% соответственно.