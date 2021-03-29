Источник: Суэцкий канал перейдет на круглосуточный режим работы

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Суэцкий канал после разблокировки перейдет на другой режим работы. Скопившиеся у его входов и в озере в центральной части грузовые суда будет круглосуточно пропускать по каналу. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

«Как только канал возобновит работу, он будет работать круглосуточно для оперативного пропуска всех кораблей, ждущих очереди», — сказал собеседник агентства.

Как правило, корабли плывут по Суэцкому каналу колоннами, которые выдвигаются в 03.30 из Порт-Саида (северный вход в канал) и в 04.00 из Суэца (южный вход). Суда должны пройти весь канал до 23.00, говорится в правилах навигации на сайте канала.

Источник также рассказал, что передняя часть судна-контейнеровоза Ever Given, севшего в на мель в канале, «немного сдвинулась». При этом он указал, что этого недостаточно для снятия корабля с мели. «Точных сроков окончания операции назвать не можем, это может произойти в любой момент», — заявил источник.

Ранее Европе предрекли дефицит товаров из-за блокировки Суэцкого канала.

Накануне сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.

Российский посол в Каире сообщил о готовности Москвы оказать египетским властям всю необходимую помощь для разблокировки Суэцкого канала.