Финляндия может лишиться кофе и ананасов из-за блокировки Суэцкого канала

Блокировка Суэцкого канала судном Ever Given может привести к дефициту ряда продуктов в Финляндии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на представителя местного крупного поставщика продуктов K-group.

По данным издания, представители финских торговых сетей заявили о наличии запаса продуктов, которые поступают в страну через Суэцкий канал.

Однако они подчеркнули, что перебои с поставками в течение длительного времени могут спровоцировать мультипликативный эффект.

Так, согласно их оценкам, блокировка канала может привести к исчезновению с полок магазинов ананасов, кофейных зерен, тунца и других продуктов.

Кроме того, представитель K-group отметил, что из-за произошедшего поставщикам придется планировать альтернативные маршруты доставки, которые могут стать более затратными. В свою очередь это повлияет на ценообразование ряда товаров.

Ранее Европе предрекли дефицит товаров из-за блокировки Суэцкого канала.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа. Президент Египта поручил разгрузить севшее на мель судно.