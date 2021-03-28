Эксперт оценил влияние санкций на российскую экономику

Руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма оценил влияние ограничительных мер на российскую экономику. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, экономика России значительно укрепилась в течение последних семи лет.

В связи с этим, как отметил эксперт, новый антироссийский санкционный пакет не будет нести значительного ущерба для российской экономики.

Он также оценил политику президента России Владимира Путина по выстраиванию макроэкономики России.

«После 2014 года он принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы превратить Россию в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему давлению, и в том числе санкциям. К удивлению, он достиг успеха», — сказал Шарма.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что российский рубль «менее привязан» к нефтяным котировкам, чем валюты развитых стран, например Канады и Норвегии.

Ранее в Европе признали наличие ошибок в отношениях с Россией.