Центробанк оценил текущую стоимость нефти
Семён Сонный
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Банк России считает текущую стоимость нефти справедливой, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Его слова приводит РИА «Новости».
«Я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти – она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой», – рассказал зампред ЦБ.
По его словам, на данный момент цена нефти превышает среднесрочные прогнозы регулятора.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2020 году объемы поставок нефтепродуктов и нефти из России в США значительно выросли.
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