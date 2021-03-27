Центробанк оценил текущую стоимость нефти

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России считает текущую стоимость нефти справедливой, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти – она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой», – рассказал зампред ЦБ.

По его словам, на данный момент цена нефти превышает среднесрочные прогнозы регулятора.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2020 году объемы поставок нефтепродуктов и нефти из России в США значительно выросли.