Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Госдуме совместно с правительством подготовить и принять законопроект, который будет защищать от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации сообщения, срок его выполнения данного поручения — 24 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин назначены ответственными.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале. Авторами выступила группа депутатов от «Единой России» и сенаторов.

Данные поправки заключаются в том, что список имущества должника, которое не может быть взыскано за долги, включает в себя ежемесячный доход человека. Кроме того, доход не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения России.

Ранее заместитель главы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявила, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется, безработных стало меньше.