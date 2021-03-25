В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением о том, что рубль «лихорадит» из-за ожидания новых санкций со стороны США.

«Я не соглашусь со словом «лихорадит». Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного

может быть, но ничего не лихорадит», — подчеркнул он.

Также Песков отметил, что в Кремле нет информации о масштабе и сроках санкций США, поэтому с вопросом о их возможном введении нужно обращаться непосредственно в Вашингтон.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов рассказал, что российский рубль укрепляется на фоне подорожания нефти, а евро и доллар вскоре должны упасть в цене. Кроме того, в пользу рубля должны сыграть также начало налогового периода и выплаты по НДС в апреле. Однако среди негативных факторов эксперт назвал западные санкции.