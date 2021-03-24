Росфинмониторинг заявил о финансировании терроризма в РФ при помощи криптовалют
Максимс Краюшкинс
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Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о выявленных в России фактах финансирования терроризма с использованием криптовалют. Об этом сообщает ТАСС
«Фактуры, конечно, я не могу вам раскрыть. Но мы активно взаимодействуем с подразделениями финансовых разведок иностранных государств по этим аспектам», — сказал Негляд.
По его словам, криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Monero в России используются в преступных целях чаще других.
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