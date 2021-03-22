В омском Минздраве выявили нарушения при закупках на 810 млн рублей
Управление Федерального казначейства по Омской области выявило мошенническую схему при совершении государственных закупок медицинского оборудования, сообщает РИА «Новости».
«Установлены нарушения требования законодательства о контрактной системе, выразившиеся в заключении 22 госконтрактов на поставку медицинского оборудования на общую сумму 810 млн 459 тыс. рублей, в отношении которых на момент их заключения отсутствовало обоснование начальной максимальной цены контракта», — сообщают в управлении.
Проводимая прокуратурой на протяжении пяти месяцев ревизия выявила, что по семи контрактам стоимость медоборудования была завышена более чем на 110 млн рублей.
Главным виновников, по версии следствия, считается экс-глава омского Минздрава, Ирина Солдатова. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Суд постановил ее заочно арестовать, сейчас Солдатова находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее экс-главу Минздрава Омской области объявили в международный розыск