Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на санкции США
Ника Пикекатлет
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Замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров заявил, что санкционная политика США в адрес России будет способствовать ускорению и интенсификации процессов импортозамещения в отраслях. Об этом сообщает РБК.
Он отметил, что денежные средства, которые ранее тратились на импорт, останутся внутри страны и «пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств».
Замглавы ведомства подчеркнул, что Белый дом принял решение об антироссийских ограничительных мерах «не 2 марта».
Кроме того, Бочаров указал на то, что похожая политика проводилась еще в отношении СССР, но это «не мешало стране развиваться».
Ранее РБК рассказал, что санкции президента США Джо Байдена затронут менее 1% американских поставок в Россию.
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