Требования к составу пива могут ужесточить в России

Министерство финансов России выступило с предложением ужесточить требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» разрешит при производстве пива заменять солод зерном или продуктами его переработке, но в соотношении не более 50%. При этом масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать 5% массы солода. Соответствующий документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Однако российское законодательство допускает замену зерна или зернопродуктов в объеме не более 20%. В противном случае производитель должен пометить продукцию как «пивной напиток».

Минфин намерен привести регламент ЕАЭС к российским стандартам. Данная инициатива была направлена для последующей оценки в Минэкономразвития.

Ранее Минфин вернулся к обсуждению минимальных цен на пиво.