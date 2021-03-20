Ученые рассказали о пользе перерывов на работе

Ученые Университета Северной Каролины провели исследование и выяснили, что перерывы на работе увеличивают вовлеченность сотрудников в свою деятельность. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Psychology.

Так, специалисты проанализировали поведение двух групп офисных работников: 98 человек из США и 222 человека из Южной Кореи.

Участники исследования должны были делиться ощущениями по качеству сна и уровню усталости. Таким образом, ученые хотели определить уровень влияния плохого сна на частоту перерывов во время трудовой деятельности.

Оказалось, что сотрудники, которые испытывали чувство усталости с самого утра отвлекались от работы чаще коллег. При этом несколько коротких перерывов на отдых способствовали снижению усталости и повышали вовлеченность в трудовую деятельность.

В качестве одного из преимуществ наличия перерыв американские исследователи назвали то, что сотрудники сами смогут принимать решение о проведении перерыва на отдых, работодатели не смогут контролировать этот процесс.

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