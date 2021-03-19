Берлин заявил Вашингтону, что отвергает экстерриториальные санкции по «СП — 2»

Германия заявила американской администрации, что отвергает экстерриториальные санкции по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в пятницу, 19 марта, передает РИА «Новости».

По его словам, позиция Берлина в данном вопросе остается неизменной.

«Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожает и которые вводит США в связи с «Северным потоком 2», мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это», — подчеркнул Зайберт.

Накануне, 18 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен вновь предупредил что, компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», рискует оказаться под санкциями США.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.