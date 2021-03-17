Экономист назвал наиболее опасный для рубля период

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал о наиболее опасном для рубля периоде. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он отметил, что на данный момент в пользу укрепления валюты говорит ряд кратко-и среднесрочных факторов.

При этом, по его словам, несмотря на позитивные ожидания, на курсе рубля могут негативно сказаться третья волна пандемии, решение о восстановлении темпов добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также усиливающиеся инфляционные ожидания в стране.

Кроме того, на банковский организациях и темпах восстановления экономики может негативно повлиять рост неплатежей от малого бизнеса и розничных клиентов.

Эксперт добавил, что трудно точно назвать конкретный период, когда произойдет ухудшение ситуации.

«Однако, если ставить перед собой такую задачу, то я бы назвал начало мая — середину июня. При этом нельзя не принимать во внимание и дамоклов меч российской экономики последних семи лет — санкции США и ЕС », — сказал Казанский.

Ранее россиянам посоветовали запастись «ослабевшими» евро и долларами.