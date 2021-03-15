В США впервые с 1993 года крупно повысят федеральные налоги
Карина Казанцева
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Президент США Джо Байден планирует впервые с 1993 года крупно повысить федеральные налоги. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, это необходимо, чтобы финансировать долгосрочную экономическую программу поддержки в условиях коронавируса.
Как заявили источники, объем экономической программы Байдена достигает от $2 трлн до $4 трлн. Новые налоговые меры вступят в силу, вероятно, в следующем году.
Ранее сообщалось, что Байден выделит на стимулирование экономики $1,9 трлн.
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