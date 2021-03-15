В США впервые с 1993 года крупно повысят федеральные налоги

Президент США Джо Байден планирует впервые с 1993 года крупно повысить федеральные налоги. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, это необходимо, чтобы финансировать долгосрочную экономическую программу поддержки в условиях коронавируса.

Как заявили источники, объем экономической программы Байдена достигает от $2 трлн до $4 трлн. Новые налоговые меры вступят в силу, вероятно, в следующем году.

Ранее сообщалось, что Байден выделит на стимулирование экономики $1,9 трлн.