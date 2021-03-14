Для налоговой расширят доступ к банковской тайне

С 17 марта у налоговой службы будет расширенный доступ к банковской тайне, пишет РИА «Новости».

Это означает, что банки будут в течение трех дней после соответствующего запроса предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, а также образцы подписей и оттисков печатей.

Также кредитные организации будут обязаны предоставлять информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента и выгодоприобретателях, в том числе данные об отдельных операциях.

Новация необходима, чтобы усилить контроль за денежными потоками.

«Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников «серого» сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», — приводятся слова старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать предложения бизнес-сообщества об изменениях в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений.