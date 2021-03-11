В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила продлить программу льготной ипотеки в 24 российских регионах, сообщают «Известия».

Она пояснила, что негативного эффекта от продления не будет, поскольку в этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса», — сообщила она.

Программу льготной ипотеки планируют продлить на Алтае, в Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях.

Также глава Банка России добавила, что в тех регионах, где рост цен успел отразиться на доступности жилья, от льготной ипотеки нужно отказаться.

Ранее Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов.