Сахалинская область купила у «Аэрофлота» 51% акций авиакомпании «Аврора» за 1 рубль

Сахалинская область купила у «Аэрофлота» 51% акций авиакомпании «Аврора» за один рубль. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«На текущий момент дальневосточная региональная компания «Аврора» создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО «Аэрофлот» 51 процент акций авиакомпании «Аврора» за один рубль, как это было решено», — сообщил Савельев.

В 2020 году сообщалось, что правительство Сахалинской области намеревается выкупить акции авиакомпаний «Аврора» и «Аэрофлот» для создания дальневосточной компании.