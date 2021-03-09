В США подтвердили намерения и дальше противостоять строительству «Севпотока — 2»

В Госдепе США заявили, что страна и дальше будет противостоять строительству «Северного потока — 2», передает ТАСС.

Такое заявление было сделано на фоне сообщений, что трубоукладчик для «Северного потока – 2» прибыл на испытания в Калининград.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, администрация президента США Джо Байдена сфокусирована на данном проекте.

«Наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода «Северный поток — 2». Президент Байден считает это плохой сделкой», — сказал Прайс.

4 марта стало известно, что «Академик Черский» будет участвовать в строительстве «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано